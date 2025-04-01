У Раді придумали альтернативу демобілізації: що вона передбачає

Альтернатива демобілізації

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Міноборони пропонує як альтернативу демобілізації надавати бійцям декілька місяців відпочинку після «90 днів безперервної служби і участі у бойових діях».

Про це розповів народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає «Радіо Свобода».

«Розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», — зазначив депутат.

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За його словами, цей механізм буде альтернативою звільненню чи встановленню чітких термінів служби, а також альтернативою закону про демобілізацію. Нардеп уточнив, що йдеться не про закон, а про директиву головкома ЗСУ.

«Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача… Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена», — каже Веніславський.

Також депутат повідомив, що законопроєкт про чіткі терміни служби вже розроблений, проте сподіватися на його ухвалення, зважаючи на важкі реалії фронту, наразі не варто.

«В умовах, коли Росія на різних напрямках намагається тиснути, ухвалення такого закону одномоментно призведе до звільнення дуже великої кількості людей, що призведе до дуже негативних наслідків. Тому на цей момент говорити про те, що ми цей законопроєкт отримаємо, і він буде проголосований, це, як я вже неодноразово вам говорив, надто оптимістично», — підсумував Веніславський.

Раніше ми писали, як мобілізують чоловіків віком 50-60 років і куди відправляють служити.

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