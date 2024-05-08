У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання: що вони передбачають

Арахамія визнав, що є ще питання справедливої мобілізації, бо багато хто каже, що "багаті не служать, а бідні".

Верховна Рада наразі розглядає два варіанти економічного бронювання.

Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час розмови з журналістами.

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За його словами, наразі пропрацьовуються дві моделі, з приводу яких точаться дискусії.

"З одного боку, ми розуміємо, що не можна жодного долара витратити з величезної допомоги (США – Ред.) на зарплати військових. Зарплати військовим – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку – хочемо більше військових та більші зарплати для них. А щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати", – заявив він.

Арахамія визнав, що є ще питання справедливої мобілізації, бо багато хто каже, що "багаті не служать, а бідні".

За його словами, комітет з питань нацбезпеки вивчав досвід різних країн світу з цього питання, але "яке рішення не обери – є багато людей "за і багато людей "проти".

Перша модель бронювання

Нардеп пояснив, що перша модель передбачає виплату із зарплати військовозобовʼязаного податку у розмірі 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.

Друга модель

Друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

"Наприклад, медіа. У вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачуєте мінімальну зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", – пояснив Арахамія.

Раніше у Міноборони розповіли, хто з держслужбовців має право на бронювання від мобілізації.

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