У Раді розповіли, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію

Офіс президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції.
У Верховній Раді не зареєстровані постанови, які блокували б підписання спікером ухвалених змін до закону про мобілізацію.
Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.
"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – сказав Корнієнко.
Корнієнко заявив, що Офіс президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції, після чого його підпише президент.
"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – пояснив віцеспікер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони розповіли, що оцифрували дані всіх чоловіків, які можуть бути мобілізовані.
Крім того, ми раніше інформували, що правозахисник сказав, хто втратить відстрочку від мобілізації.
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