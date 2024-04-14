У Раді розповіли, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію

Офіс президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції.

У Верховній Раді не зареєстровані постанови, які блокували б підписання спікером ухвалених змін до закону про мобілізацію.

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Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – сказав Корнієнко.

Корнієнко заявив, що Офіс президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції, після чого його підпише президент.

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – пояснив віцеспікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони розповіли, що оцифрували дані всіх чоловіків, які можуть бути мобілізовані.

Крім того, ми раніше інформували, що правозахисник сказав, хто втратить відстрочку від мобілізації.

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