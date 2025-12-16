"Пішов ти нах*й!": Безугла заблокувала трибуну Ради, сталася бійка

Верховна Рада

Вдень 16 грудня у Верховній Раді України сталася бійка через заблоковану трибуну. Учасники сутички — Мар’яна Безугла та Сергій Тарута.

Про це повідомляють народні депутати.

У ВР сталася бійка через заблоковану трибуну

Як зазначається, нардеп Тарута побився з Безуглою, намагаючись зірвати стрічку з трибуни. На кадрах видно, як нардеп б’є нардепку по руці. Події фільмувала як сама Безугла, так і присутні. Згодом вона наздогнала «нападника» й спробувала спровокувати його на продовження сутички.

«Мар’яна, не чіпай», — говорять їй.

Крім того, Безугла з нецензурною лайкою накинулася на одіозного нардепа Миколу Тищенка.

«Пішов ти на*уй, шо ти тут ходиш», — вигукнула вона.

Як пише «РБК-Україна», наразі у Раді оголошено перерву на 15 хвилин. Голова ВР Руслан Стефанчук запросив до себе лідерів фракцій та груп.

Раніше Безугла оприлюднила фото заблокованої трибуни.

Нагадаємо, Безугла озвучила похмурий сценарій щодо завершення війни в Україні.

За її словами, повернутися до першочергового стану — у точку «А» — більше неможливо. Так, є два варіанти розвитку подій:

«сценарій Сирії» — фізичний розвал країни, навіть якщо інституційно вона встоїть.

«Нам виб’ють енергетику, підприємства, цивільні, військові, повзучий наступ, питання підтримки з боку так званих союзників», — пояснила вона.

«сценарій Ізраїлю» — шлях перебудови через мілітаризацію на десятки років «з ухваленням назрілих рішень». «Один із маркерів — терміни служби. Але їх неможливо спроєктувати, якщо не переформатувати Генштаб. А його неможливо переформатувати з такою управлінською тактикою і стратегією чинного головкома», — завершила Безугла.