У Раді відповіли, чи буде економічне бронювання від мобілізації

Завітневич наголосив, що без належної економіки "не буде за що фінансувати фронт".

У Комітеті з нацбезпеки вважають, що економічне бронювання, попри неоднозначне ставлення у суспільстві та владі, все ж буде працювати.

Таку думку висловив голова комітету Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC Україна.

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"Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт. В якомусь вигляді, я думаю, воно (економічне бронювання - ред.) точно буде", - відповів він.

Нагадаємо, адвокат Юрій Танасійчук назвав юридичні прогалини мобілізаційного закону щодо економічного бронювання.

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