У Раді відповіли, чи планується в Україні загальнонаціональний локдаун

У Раді відповіли, чи планується в Україні загальнонаціональний локдаун

Центральна влада запроваджує лише "жовту" і "помаранчеву" зону.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький каже, що в Україні не планують вводити загальнонаціональний локдаун.

Про це Радуцький заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

Радуцький нагадав, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки. А вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем.

За його словами, сьогодні в Україні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - заявив Радуцький.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні надзвичайно стрімко поширюється і лише за минулий тиждень було виявлено 105 тисяч нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. У зв'язку з цим, в Україні можуть розширити "червону зону" карантину найближчим часом.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски.

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