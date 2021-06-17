У Раді виникла бійка через слова про "розстріл ОПЗЖ": відео

Голова парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин.

У Верховній Раді під час засідання 17 червня нардепи влаштували бійку.

Все розпочалося через слова "Слуги народу" Микити Потураєва про те, що "шкодує, що ОПЗЖ не розстрілюють".

"Нас спитали, коли закінчиться епоха бідності. Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне оцю фракцію (ред. - йдеться про ОПЗЖ), статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і мусимо йти повільно, і знищувати вас політично", - заявив Потураєв.

На це дуже емоційно відреагував нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який і спровокував бійку. Після чого до трибуни парламенту збіглися і його однопартійці. У відповідь на ці дії до трибуни підійшли і депутати фракції "Слуга народу", щоб підтримати свого колегу Потураєва. Біля трибуни почалася штовханина. Варто зазначити, що під час штовханини народні обранці від ображеної фракції ОПЗЖ нецензурно лаялися.

У Раді нардепи влаштували бійку

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