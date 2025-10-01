У Раді вирішуватимуть, чи залишаться українці без копійки

Копійки / © УНІАН

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093, яким пропонується змінити назву розмінної монети — копійки. Українську розмінну монету пропонують назвати «шаг».

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук у своєму дописі на Facebook.

За його словами, у цього перейменування є символічний зміст, оскільки «копійка» — спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість історична українська назва монети «шаг» вживалася ще за часів Гетьманщини та Української Народної Республіки, вона зустрічається в творах класиків української літератури.

«Сьогодні „копійка“ лишилася тільки в обігу в Росії, Білорусі та Україні. Повернення до „шага“ стане відновленням історичної справедливості, утвердженням нашої ідентичності та остаточним розривом із колоніальними наративами», — наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради, який є одним із співавторів законопроєкту, додав, що зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

«Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити», — - підсумував він.

Нагадаємо, очільник Національного банку Андрій Пишний нещодавно висловив сподівання, що Україна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Водночас, він не виключає, що такий перехід можливий ще цього року.

2024 року НБУ ініціював зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це пояснили прагненням відродити «історичну справедливість», адже слово «шаг» є питомо українським для визначення дрібних монет, а «копійка» — символ російської окупації.

У квітні 2025 року Пишний заявляв про плани Нацбанку на те, аби в наступному тиражі українських монет уже використовувалися шаги.