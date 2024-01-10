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У Раді заблокували парламентську трибуну: які причина та наслідки

У Раді заблокували парламентську трибуну: які причина та наслідки

Блокування трибуни у ВР / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Робота парламенту наразі є паралізованою.

Засідання Верховної Ради 10 січня закрити. Річ у тім, що через питання про звільнення Мар'яни Безуглої нардепи заблокували парламентську трибуну. 

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

Йшлося про винесення на порядок денний постанови про звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.

"В результаті закрили засідання, щоб не виносити постанову по Мар'яні. Там купа важливих питань в порядку денному було, але… Операція: "врятувати рядового Райна", переноситься на наступне засідання", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, сандальний проєкт про мобілізацію поспіхом відправляють на голосування.

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