У Раді заблокували парламентську трибуну: які причина та наслідки

Засідання Верховної Ради 10 січня закрити. Річ у тім, що через питання про звільнення Мар'яни Безуглої нардепи заблокували парламентську трибуну.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

Йшлося про винесення на порядок денний постанови про звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.

"В результаті закрили засідання, щоб не виносити постанову по Мар'яні. Там купа важливих питань в порядку денному було, але… Операція: "врятувати рядового Райна", переноситься на наступне засідання", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, сандальний проєкт про мобілізацію поспіхом відправляють на голосування.

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