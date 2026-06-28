У Раді забили на сполох через можливі удари РФ: що може опинитися під загрозою

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Найбільшим ризиком для великих українських міст під час опалювального сезону можуть стати удари Росії по теплоелектроцентралях.

Таку думку висловив народний депутат України Сергій Нагорняк в ефірі «Київ 24».

За словами депутата, саме теплоелектроцентралі забезпечують теплопостачання великих міст, однак захистити їх інженерними спорудами практично неможливо.

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«Сьогодні найбільший ризик у великих містах — це теплоелектроцентралі. Це саме ті об’єкти, які відповідають за теплопостачання міст. По суті, це об’єкти, які практично неможливо захистити залізобетонним саркофагом», — сказав Нагорняк.

Депутат наголосив, що головним способом захисту критичної інфраструктури залишається ефективна протиповітряна оборона.

«Потрібно більше протиповітряної оборони, більше потрібно ракет до Patriot для того, щоб збивати балістику», — заявив він.

За словами Нагорняка, останнім часом російські війська знову намагаються застосовувати балістичне озброєння для ударів по Києву.

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«Ми бачимо, що останніми днями ворог знову і знову намагається балістикою бити по Києву. Дай Боже, щоб у нас було більше ракет, щоб ми могли збивати балістику на підході до наших великих міст», — підсумував народний депутат.

На думку Нагорняка, подальший перебіг опалювального сезону значною мірою залежатиме від інтенсивності атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру та можливостей української ППО ефективно їх відбивати.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, скільки можуть тривати відключення світла в Україні та назвав іншу цифру. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії тривалістю близько 2-3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.

Також, у Києві 25 червня запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК «Укренерго». Обмеження діяли на лівому березі столиці. У ДТЕК зазначали, що такі заходи застосовувалися для стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження або дефіциту потужності.

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