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У Раді забили на сполох через можливі удари РФ: що може опинитися під загрозою
За словами Нагорняка, вирішальне значення матиме ефективність протиповітряної оборони.
Найбільшим ризиком для великих українських міст під час опалювального сезону можуть стати удари Росії по теплоелектроцентралях.
Таку думку висловив народний депутат України Сергій Нагорняк в ефірі «Київ 24».
За словами депутата, саме теплоелектроцентралі забезпечують теплопостачання великих міст, однак захистити їх інженерними спорудами практично неможливо.
«Сьогодні найбільший ризик у великих містах — це теплоелектроцентралі. Це саме ті об’єкти, які відповідають за теплопостачання міст. По суті, це об’єкти, які практично неможливо захистити залізобетонним саркофагом», — сказав Нагорняк.
Депутат наголосив, що головним способом захисту критичної інфраструктури залишається ефективна протиповітряна оборона.
«Потрібно більше протиповітряної оборони, більше потрібно ракет до Patriot для того, щоб збивати балістику», — заявив він.
За словами Нагорняка, останнім часом російські війська знову намагаються застосовувати балістичне озброєння для ударів по Києву.
«Ми бачимо, що останніми днями ворог знову і знову намагається балістикою бити по Києву. Дай Боже, щоб у нас було більше ракет, щоб ми могли збивати балістику на підході до наших великих міст», — підсумував народний депутат.
На думку Нагорняка, подальший перебіг опалювального сезону значною мірою залежатиме від інтенсивності атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру та можливостей української ППО ефективно їх відбивати.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, скільки можуть тривати відключення світла в Україні та назвав іншу цифру. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії тривалістю близько 2-3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.
Також, у Києві 25 червня запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК «Укренерго». Обмеження діяли на лівому березі столиці. У ДТЕК зазначали, що такі заходи застосовувалися для стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження або дефіциту потужності.