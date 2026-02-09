У Раді заговорили про регіональні "перекоси" в роботі ТЦК: Лубінець назвав проблемні області

Дмитро Лубінець / © twitter.com

Порушення з боку ТЦК і СП мають регіональні відмінності й часто залежать від керівництва на місцях. Найбільше скарг раніше надходило з Тернопільщини, водночас Хмельниччина демонструє приклад дотримання закону. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час обговорення в парламенті.

Омбудсмен повідомив, що його офіс щомісяця аналізує скарги на дії ТЦК у розрізі регіонів. За його словами, масштаби порушень значною мірою залежать від керівника обласного ТЦК та СП.

“Це безпосередньо залежить від керівника обласного ТЦК та СП. У нас є області з найкращими показниками, а є ті, де ситуація була критичною”, — зазначив Лубінець.

Найгірша ситуація, за словами омбудсмена, певний час фіксувалася на Тернопільщині. Причиною стало залучення до мобілізаційних заходів військових із частин, які не є працівниками ТЦК.

“У Тернопільському регіоні був запущений пілот, де військовим частинам дозволили самостійно проводити мобілізаційні заходи. Це автоматично вилилося в десятки звернень щодня”, — пояснив Лубінець.

Натомість прикладом відносно коректної роботи омбудсмен назвав Хмельницьку область.

“Якщо в окремому регіоні можна проводити мобілізаційні процеси з чітким дотриманням законодавства і без грубих порушень прав громадян, то ці практики варто поширювати між регіонами”, — наголосив він.

Водночас Лубінець навів приклад грубих порушень у Харківській області, де, за його словами, не лише не допустили адвоката, а й завдали йому тілесних ушкоджень.

“У Харківському регіоні був випадок, коли адвокату зламали ногу. Ми фіксуємо окремі звернення від адвокатської спільноти”, — заявив омбудсмен.

За словами Лубінця, офіційні скарги до його офісу не відображають реальних масштабів проблеми, адже багато громадян звертаються напряму до поліції або до адвокатів.

“Ми додатково фіксуємо ще щонайменше 5–5,5 тисяч звернень на підставі публікацій у ЗМІ та соцмережах. Але навіть ці цифри не показують повної картини”, — зазначив він.

Також повідомляється, що щодо подій на Тернопільщині відкрито низку кримінальних проваджень, є затримані військовослужбовці.

Раніше ми писали, що посилення мобілізаційних заходів в Україні дедалі частіше призводить до ситуацій, коли стандартна перевірка документів або зупинка автомобіля переростає у примусове доправлення чоловіків до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Дізнайтесь, за яких умов поліція має право примусово доправляти військовозобов’язаних до ТЦК, чи дозволено застосування кайданок і обмеження зв’язку — роз’яснення військового юриста.