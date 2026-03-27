У Раді заявили про повістки в «Дії»: у сервісі відповіли

Повістка.

Міністерство цифрової трансформації не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в «Дії».

Про це повідомили у Телеграм-каналі сервісу зранку 27 березня.

«Повісток у „Дії“ не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», — повідомила пресслужба сервісу державних послуг.

Повістки в «Дії» — заява нардепки

Напередодні народна депутатка Юлія Яцик в ефірі «Апостроф TV» заявила, що надсилання повісток в «Дію» розглядають — як «один з напрямків реформи Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки і посилення мобілізації».

«Я думаю, що підтягнення оцих от ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в „Дію“ — це буде одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації», — висловилася парламентарка.

Повістки в «Дії» — позиція Мінцифри

Кілька днів тому в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков висловився про те, що впровадження електронних повісток в «Дії» не планується.

«Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в „Дії“, ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною», — заявив він в інтерв’ю SPEKA.

Позицію міністерства Борняков поясює тим, шо «Дію» створювали як інструмент зручної держави-партнера. Втім, якщо перетворити її «на механізм примусу», то це, наголосив урядовець, «підірве довіру мільйонів користувачів».

«У сфері оборони наш фокус інший — ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить», — додав в.о. очільника Мінцифри.

Нагадаємо, у березні в Україні з’явилася можливість бронювання працівників з активним бронюванням без пауз в «Дії». Мета нововведення — дати оборонним підприємствам можливість не гаяти час на бюрократію та швидше наймати людей, які приноситимуть користь фронту. Таке тимчасове бронювання надається терміном до 45 днів.

Дата публікації 10:33, 07.03.26 Кількість переглядів 146 Як зареєструватися на НМТ в "Дії" та на що варто звернути увагу