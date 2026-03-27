У Раді заявили про повістки в «Дії»: у сервісі відповіли
Депутатка Юлія Яцик припустила, що повістки можуть приходити в «Дію».
Міністерство цифрової трансформації не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в «Дії».
Про це повідомили у Телеграм-каналі сервісу зранку 27 березня.
«Повісток у „Дії“ не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», — повідомила пресслужба сервісу державних послуг.
Повістки в «Дії» — заява нардепки
Напередодні народна депутатка Юлія Яцик в ефірі «Апостроф TV» заявила, що надсилання повісток в «Дію» розглядають — як «один з напрямків реформи Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки і посилення мобілізації».
«Я думаю, що підтягнення оцих от ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в „Дію“ — це буде одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації», — висловилася парламентарка.
Повістки в «Дії» — позиція Мінцифри
Кілька днів тому в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков висловився про те, що впровадження електронних повісток в «Дії» не планується.
«Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в „Дії“, ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною», — заявив він в інтерв’ю SPEKA.
Позицію міністерства Борняков поясює тим, шо «Дію» створювали як інструмент зручної держави-партнера. Втім, якщо перетворити її «на механізм примусу», то це, наголосив урядовець, «підірве довіру мільйонів користувачів».
«У сфері оборони наш фокус інший — ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить», — додав в.о. очільника Мінцифри.
Нагадаємо, у березні в Україні з’явилася можливість бронювання працівників з активним бронюванням без пауз в «Дії». Мета нововведення — дати оборонним підприємствам можливість не гаяти час на бюрократію та швидше наймати людей, які приноситимуть користь фронту. Таке тимчасове бронювання надається терміном до 45 днів.