ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1463
Час на прочитання
2 хв

У Раді заявили про повістки в «Дії»: у сервісі відповіли

Депутатка Юлія Яцик припустила, що повістки можуть приходити в «Дію».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повістка.

Міністерство цифрової трансформації не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в «Дії».

Про це повідомили у Телеграм-каналі сервісу зранку 27 березня.

«Повісток у „Дії“ не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», — повідомила пресслужба сервісу державних послуг.

Повістки в «Дії» — заява нардепки

Напередодні народна депутатка Юлія Яцик в ефірі «Апостроф TV» заявила, що надсилання повісток в «Дію» розглядають — як «один з напрямків реформи Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки і посилення мобілізації».

«Я думаю, що підтягнення оцих от ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в „Дію“ — це буде одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації», — висловилася парламентарка.

Повістки в «Дії» — позиція Мінцифри

Кілька днів тому в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков висловився про те, що впровадження електронних повісток в «Дії» не планується.

«Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в „Дії“, ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною», — заявив він в інтерв’ю SPEKA.

Позицію міністерства Борняков поясює тим, шо «Дію» створювали як інструмент зручної держави-партнера. Втім, якщо перетворити її «на механізм примусу», то це, наголосив урядовець, «підірве довіру мільйонів користувачів».

«У сфері оборони наш фокус інший — ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить», — додав в.о. очільника Мінцифри.

Нагадаємо, у березні в Україні з’явилася можливість бронювання працівників з активним бронюванням без пауз в «Дії». Мета нововведення — дати оборонним підприємствам можливість не гаяти час на бюрократію та швидше наймати людей, які приноситимуть користь фронту. Таке тимчасове бронювання надається терміном до 45 днів.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1463
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie