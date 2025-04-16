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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
167
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1 хв

У Раді заявили, що можуть швидше скасувати воєнний стан: яка умова

Нардеп Чернєв пояснив, чому наразі не можна скасовувати воєнний стан.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Раді заявили, що можуть швидше скасувати воєнний стан: яка умова

© Getty Images

Воєнний стан в Україні, попри рішення Верховної Ради, можуть скасувати раніше, якщо вдасться закінчити війну.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

«Продовження на 90 днів, не означає, що це буде 90 днів. Якщо ми досягнемо миру у цій війні раніше, то абсолютно зрозуміло, що Верховна Рада може своїми голосами підтримати припинення воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів», — зазначив Чернєв.

Нардеп пояснив, чому наразі не можна скасовувати воєнний стан.

«Припинення воєнного стану в Україні призведе до зміни функціонування наших військово-цивільних адміністрацій, зміни функціонування державного апарату, зміни фінансування нашої армії. І фактично це буде означати капітуляцію для нашого ворога, і для наших партнерів, яким не буде сенсу підтримувати Україну, бо вона сама визнала, що воєнного стану вже немає», — каже Чернєв.

Раніше в Офісі президента розповіли, чи можливі вибори й скасування воєнного стану на час ймовірного 30-денного перемир'я.

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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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