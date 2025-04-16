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У Раді заявили, що можуть швидше скасувати воєнний стан: яка умова
Нардеп Чернєв пояснив, чому наразі не можна скасовувати воєнний стан.
Воєнний стан в Україні, попри рішення Верховної Ради, можуть скасувати раніше, якщо вдасться закінчити війну.
Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
«Продовження на 90 днів, не означає, що це буде 90 днів. Якщо ми досягнемо миру у цій війні раніше, то абсолютно зрозуміло, що Верховна Рада може своїми голосами підтримати припинення воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів», — зазначив Чернєв.
Нардеп пояснив, чому наразі не можна скасовувати воєнний стан.
«Припинення воєнного стану в Україні призведе до зміни функціонування наших військово-цивільних адміністрацій, зміни функціонування державного апарату, зміни фінансування нашої армії. І фактично це буде означати капітуляцію для нашого ворога, і для наших партнерів, яким не буде сенсу підтримувати Україну, бо вона сама визнала, що воєнного стану вже немає», — каже Чернєв.
Раніше в Офісі президента розповіли, чи можливі вибори й скасування воєнного стану на час ймовірного 30-денного перемир'я.