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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1716
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2 хв

У Раді заявили, що суди масово скасовують штрафи від ТЦК: яка причина

У масовому скасування штрафів від ТЦК Бакумов звинуватив Міноборони.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Штраф від ТЦК та СП

Штраф від ТЦК та СП / © ТСН.ua

Українські суди масово скасовують штрафи від ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Усе через через недопрацювання Міністерства оборони у збиранні інформації з відкритих реєстрів про військовозобов’язаних.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, повідомляє «Телеграф».

Бакумов розповів, що Міноборони і Генеральний штаб ЗСУ пропонували накладати на громадян штрафи у розмірі близько 150 тис. грн. Але суди скасовують ці штрафи, оскільки навіть якщо військовозобов’язані не повідомляють свої дані ТЦК, то держава і так володіє інформацією про військовозобов’язаних з відкритих реєстрів.

«Якщо держава володіє певними даними, то нащо ви за ті дані, які не повідомлені військовозобов’язаним, що стоїть на обліку держави, будете застосовувати заходи адміністративного стягнення?» — сказав нардеп.

«Якщо нема комунікації Міноборони з іншими державними реєстрами, то це питання до Міноборони, а не до громадян України, які є військовозобов’язані. Нехай Міністерство оборони підніме свою п’яту точку і домовиться про порядок обміну інформацією з держателями інших державних реєстрів», — додав Бакумов.

Він додав — якщо ж у якомусь конкретному підрозділі ТЦК не було інформації, бо хтось недопрацював, недоробив запит, тоді це тоді питання до них.

«Тому та практика, яка складається в українських судах, що 90% штрафів скасовується — це питання до якості адміністративного матеріалу«, — сказав політик.

До слова, в кінці березня Міністерство юстиції повідомило, що на той час за порушення правил мобілізації було заблоковано рахунки 26 тис. українців.

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