У Раді закликають звільнити міністра оборони Умєрова: що сталося

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна закликала звільнити міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це Радіна повідомила у соцмережах. Також вона пояснила причину.

"17 грудня 2024 року міністр оборони утворив незалежну Наглядову раду Агенції оборонних закупівель. За місяць існування Рада встигла ухвалити лише рішення щодо продовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Однак, рішення виявилось настільки незалежним, що обурило міністра оборони. 24 січня 2025 року міністр вирішив "відкликати" з наглядової ради Юрія Джигира і Тараса Чмута – чи не найбільш авторитетних експертів у збройних закупівлях в Україні. Чи це означає, що міністр планує "перезапускати" Наглядову раду АОЗ доти, доки там залишиться лише стовідсоткова готовність виконувати вказівки міністерства?", – написала вона.

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Проте, за словами депутатки, міністр пішов ще далі і самостійно ухвалив рішення щодо призначення нового керівника Агенції.

Радіна вважає, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси.

"Не має значення, хто опиниться в "новій наглядовій раді", не має значення, хто надалі керуватиме агенціями – міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері. Міністр, який порушує закон; який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти; у міністерстві якого станом на листопад 2024 року внутрішній департамент ДВТП, який паралельно із АОЗ веде збройні контракти, не забезпечив виконання більш ніж половини договорів (укладених ще у 2022-2023!); який не може спростити бюрократію погодження контрактів і руйнує довіру країни, що воює, до міністерства оборони – також має подати заяву про відставку", – написала вона.

Анастасія Радіна наголосила, що "Міністерством оборони країни у війні має керувати людина, для якої законність, прозорість і підзвітність – не пустий звук".

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров звільнив керівницю АОЗ Марину Безрукову попри рішення Наглядової ради.

Варто наголосити, що 21 січня наглядова рада АОЗ повідомила, що продовжила контракт з Мариною Безруковою.

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