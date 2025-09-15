У Раді закликали хлопців 18-22 років готувати до війни і не випускати за кордон

Мають допомагати економіці і готуватися воювати: нардеп Костенко про виїзд за кордон хлопців 18-22

Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років — неправильне рішення.

Таку думку висловив нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко, передають Новини.LIVE.

Він наголосив, що дві найбільші проблеми України зараз — це економіка і мобілізація. Костенко вважає, що молоді люди потрібні Україні, адже вони могли б підтримувати економіку країни та в майбутньому долучитися до війська.

«Це люди, які могли б допомогти навіть не на полі бою, а долучитися до утримання держави. Це люди, які можуть допомагати економіці. Це люди, які можуть допомагати армії. Це люди, які завтра будуть сержантами і офіцерами в нашій армії», — зазначив Костенко.

Депутат закликає молодих хлопців не випускати за кордон, а готувати з них майбутніх сержантів і офіцерів.

«Ми часто розповідаємо про те, що в нас дуже підготовлений погано особовий склад, але самі не починаємо готувати зі школи, із інститутів. І їх потрібно не випускати, відправляти за кордон, а їх потрібно готувати уже зараз бути цими сержантами і офіцерами в майбутньому… Ця категорія населення може допомогати оборонно-промисловому комплексу, і просто працювати, щоб платити податки. Вона має бути підготовленою до майбутніх бойових дій. Я не кажу, що вони мають піти в окопи. Я кажу, вони мають допомагати „, — заявив Костенко.

Також він розповів, що спілкується з представниками бізнесу, які скаржаться на масовий відтік працівників після ухвалення цього закону.

На думку нардепа, пояснення, що дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річним хлопцям утримає в Україні 17-річних одинадцятикласників, «не витримує жодної критики». Бо виїздять і ті, і інші.

Крім того, Костенко вважає рішення несправедливим через те, що деякі молоді хлопці підписали «контракт 18-24», через те, що він передбачав дозвіл на виїзд за кордон по завершенню служби.

«Ще рік тому влада заявила про те, що однією із умов контракту 18-24, коли ти його відслужиш в бойовому підрозділі, буде можливість виїхати за кордон. І люди є, які заради цього заключили контракти і пішли захищати країну. А іншим сказали: ну, ви можете поїхати без цього, бо ми так вирішили. Це несправедливо», — підсумував він.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

Своєю чергою, український бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18–22 років, яким дозволили виїздити за кордон.

Також голова Конфедерації роботодавців розповів, що студенти беруть академвідпустки і тікають за кордон.

Тим часом, прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибуття молодих українців віком 18-22 років.