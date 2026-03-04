У Раді закликали паливні компанії не піднімати ціни на бензин: Гетманцев пригрозив Антимонопольним комітетом

Данило Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не зловживати ситуацією та не підвищувати ціни на пальне на тлі панічних настроїв.

За його словами, бізнес має право заробляти, однак під час війни великі компанії повинні враховувати і свою соціальну відповідальність.

«Розумію, що це бізнес, а бізнес — це прибуток. Але в країні, де йде війна і половина людей користується генераторами, у такого потужного бізнесу є й соціальна функція», — зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що різке зростання цін на пальне в Україні наразі має обмежений причинно-наслідковий зв’язок із війною на Близькому Сході, зокрема через часовий лаг між подіями на світових ринках та їхнім впливом на внутрішні ціни.

За його словами, він уже звернувся до керівника Антимонопольного комітету України щодо ситуації на паливному ринку.

«Колеги розуміють проблему та відпрацьовують питання. Робота будь-якого державного механізму в правовому полі не швидка, але результат невідворотний», — зазначив Гетманцев.

Ціни на пальне вже зростають

Останніми днями на українських АЗС фіксують помітне підвищення вартості пального. Ціни на бензин і дизель зросли на кілька гривень, хоча вартість може відрізнятися залежно від регіону та мережі заправок.

Станом на ранок:

бензин А-95 коштує приблизно від 63,99 до 73,99 грн за літр;

бензин А-100 — у межах 78,99–80,99 грн за літр;

дизельне пальне — від 63,99 до 73,99 грн за літр.

Директор «Консалтингової групи „А-95“ Сергій Куюн пояснив, що поступове здорожчання дійсно відбулося. Поточне підняття цін не є характерним для цього періоду року і зумовлене виключно «близькосхідним фактором».

Світовий ринок також реагує на кризу

Напружена ситуація на Близькому Сході вже впливає і на європейські паливні ринки. Зокрема, у Німеччині ціни на бензин перевищили 2,4 євро за літр.

У результаті заправка 50 літрів бензину на окремих АЗС може коштувати водіям майже 124 євро, тоді як за середньої ціни по країні така сама кількість пального обходилася б приблизно у 95 євро.