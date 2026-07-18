У Раді закликали Зеленського звільнити Сирського: готують запит

Железняк заявив про підготовку депутатського запиту до Зеленського щодо відставки Сирського / © Олександр Сирський

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Група народних депутатів ініціювали депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо відставки головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Железняк уточнив, що рішення щодо вищого командування ЗСУ ухвалює тільки президент, як Верховний головнокомандувач.

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Але водночас, народні депутати наділені правом направити запит на президента. Цей документ мають підтримати 226+ нардепів.

У запиті вказані такі вимоги:

Розглянути питання щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Розглянути питання щодо призначення нового Головнокомандувача ЗСУ «на основі критеріїв професійної ефективності та орієнтації на вимірюваний технологічний результат».

Ініціювати запровадження процедури регулярного звітування вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради України у закритому режимі.

Железняк заявив, що до цього звернення до понеділка може приєднатися кожен народний депутат. Тому він закликав колег приєднатися до цієї ініціативи. Скільки нардепів вже підписалося під цим запитом, Железняк не уточнив.

© Telegram-канал Ярослава Железняка

© Telegram-канал Ярослава Железняка

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Ймовірна відставка Сирського: що відомо

Нагадаємо, що відставка міністра оборони Федорова викликала протести по всій Україні.

Сьогодні, 18 липня, біля театру Франка у Києві знову відбувається протест через відставку Михайла Федорова з поста міністра оборони. Крім підтримки Федорову, люди скандують «Сирського — у відставку».

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Сам Михайло Федоров відзначився низкою гучних заяв: зокрема, він вимагав зміни керівництва ЗСУ та розкритикував Олександра Сирського.

Сьогодні газета Financial Times повідомила, що президент Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами на посаду головкома ЗСУ і може звільнити Сирського.

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