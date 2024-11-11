У Раді запропонували не карати дорослих за порно: внесено новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує скасувати кримінальне покарання у вигляді ув'язнення на 3-5 років за створення та поширення інтимного контенту дорослими

Верховна Рада України зареєструвала доопрацьований законопроєкт №12191, який вносить зміни до статті 301 Кримінального кодексу, декриміналізуючи порно.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує скасувати кримінальне покарання у вигляді ув'язнення на 3-5 років за створення та поширення інтимного контенту дорослими.

"Це — декриміналізація порно. Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у вебкамерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото", — зазначив нардеп.

Водночас зберігається кримінальна відповідальність за порно без згоди учасників (наприклад, порнопомста, використання deep fake), за екстремальні види порно, такі як насильство, зоофілія, некрофілія, а також за створення та поширення порно з дітьми й серед неповнолітніх, де покарання, навпаки, планують посилити.

Железняк також підкреслив, що сутенерство, втягнення у проституцію та торгівля людьми залишатимуться кримінальними злочинами.

Статистика досудових розслідувань у справах щодо порнографії / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

За інформацією Ярослава Железняка, за перші дев'ять місяців 2024 року українські суди винесли 43 обвинувальних вироки за статтею 301 Кримінального кодексу України. Особи засуджені за розповсюдження інтимного контенту, включно з матеріалами з приватних переписування, фотографіями з сайтів знайомств, а також контентом на платформі OnlyFans.

Нардеп додав, що OnlyFans, платформа для монетизації контенту, за минулий рік сплатила до державного бюджету України 1,27 мільйона доларів США.

"Це ж навіть не про податки чи якусь логіку. Це все про реальні життя таких самих людей, яких кидають у вʼязницю. Це відбувається зараз. І тому і змінювати будемо зараз", – пояснив народний депутат.

Нагадаємо, у Верховній Раді не розглядають можливість зниження віку мобілізації нижче 25 років. За словами віцеспікеру парламенту Олександра Корнієнко, молодь має відбудовувати країну після війни.