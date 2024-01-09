У Раді зареєстрували п’ять варіантів законопроєкту про мобілізацію – нардеп розповів подробиці

Зараз триває закрите обговорення законопроєкту про мобілізацію.
У Верховній Раді станом на ранок вівторка, 9 січня, зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію – один урядовий і чотири альтернативних.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Сьогодні строк подавання альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно регламенту, від сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на комітеті", - розповів він.
Нардеп також додав, що зараз триває закрите обговорення законопроєкту про мобілізацію у спікера Ради Руслана Стефанчука з фракціями.
"На 10:00 вже призначений Комітет з питань оборони де і буде прийнято рішення по законопроєкту. При тому, досі невідомо яке воно буде", - резюмував Железняк.
Нагадаємо, голова комітету вказала на головні корупційні ризики з боку ТЦК в новому законопроєкті про мобілізацію.
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