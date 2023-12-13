У Раді зареєстрували законопроєкт про лобіювання — останній на шляху до переговорів про вступ до ЄС

У Верховній Раді 13 грудня зареєстрували урядовий законопроєкт "Про доброчесне лобіювання", спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Відсутність законодавчого регулювання лобіювання на сьогодні визнано проблемою, що потребує вирішення, у низці нормативно-правових актів, а також рекомендується міжнародними організаціями, членом яких є Україна.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Проєкт закону, зокрема, пропонує визначити:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Метою ухвалення цього законопроєкту є "забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб’єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; механізмів контролю за лобістською діяльністю".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії щодо перетворень на шляху до членства в Євросоюзі.

Вона нагадала, що Верховна Рада України ухвалила два антикорупційні закони – щодо збільшення чисельності НАБУ та щодо декларування активів, а також внесла додатки до законодавства про національні меншини, щоб виконати решту рекомендацій Венеційської комісії.

Крім цього фон дер Ляєн додала, що українська влада вже запропонувала новий закон про лобізм, що має на меті обмежити вплив олігархів та виконати останню рекомендацію Європейської комісії.

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