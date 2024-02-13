У Раді зареєстрували законопроєкт про нові доплати та пільги військовим: депутат оприлюднив деталі

Законопроєкт має сприяти тому, щоб досвідчені й професійні воїни хотіли залишитися у лавах Сил оборони навіть після отримання права на демобілізацію чи завершення контракту.

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012), яким передбачено низку доплат і пільг для військових ЗСУ.

Про це ініціатор проєкту закону, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") повідомив у Facebook.

"Майбутнє України сьогодні залежить від сильної і боєздатної армії. Маємо подбати про те, щоб досвідчені й професійні воїни, які стоять на захисті держави, хотіли залишитися у лавах Сил оборони навіть після отримання права на демобілізацію чи завершення контракту. А призовники – пройшли належну підготовку до служби у війську", – зазначив Костенко.

Секретар парламентського комітету підкреслив, що зараз Україні необхідна трансформація "від армії мобілізованих - до армії професійних мотивованих військовослужбовців". Для цього, на його переконання, українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг і гарантій.

"В центрі уваги - безпосередні учасники бойових дій. Саме тому я запускаю дискусію, і пропоную відповідні зміни до законодавства. Буду закликати колег підтримати в першому читанні законопроєкт №11012 та надати свої пропозиції до другого", – зазначив він.

Костенко сподівається, що до дискусії навколо законопроєкту приєднаються представники Кабінету міністрів і Офісу президента.

"Такі питання повинні обʼєднувати всі політичні сили. Мою ініціативу вже підтримало більше 70 народних депутатів із різних фракцій. Тому закликатиму всіх представників різних гілок влади зробити це питання одним із пріоритетних, попрацювати разом, і нарешті ухвалити закон для тих, хто "на нулі та в посадках", – наголосив секретар Комітету ВР.

Зазначимо, що Міністерство оборони запустило сайт з усіма деталями грошового забезпечення та соціального захисту військових. На ньому є калькулятор, де можна самому порахувати своє грошове забезпечення.

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