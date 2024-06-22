У Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування міста Бровари: як хочуть назвати

У Верховній Раді пропонують перейментувати місто Бровари Київської області на Броварі.

Відповідний проєкт постанови зареєстрували народні депутати на чолі з Романом Лозинським.

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Нардепи нагадали, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати місто на Броварі. Комісія зазначала, що форма "Бровари" є результатом русифікації українського топонімічного мовного простору, тому потребує заміни питомо українською формою "Броварі".

Інститут мовознавства НАН України також вказав, що перейменування міста Броварі на місто Броварі відповідає нормам сучасної української літературної мови та спирається на давні топонімічні українські національні традиції.

Крім того, нардепи нагадали, що у різний час у писемних джерелах назву цього населеного пункту фіксували як Броварі.

"Остаточну крапку у цьому питанні поставить рішення Верховної Ради. Сподіваємось, що народні обранці врахують думки науковців, істориків, дослідників, а головне - громади міста Бровари - при розгляді цього проекту на пленарному засіданні", - зазначив міський голова міста Бровари Ігор Сапожко.

Раніше комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав пропозицію щодо звернення до Національної комісії зі стандартів державної мови, Інституту мовознавства НАН стосовно надання експертного мовознавчого висновку щодо перейменування міста Бровари на місто Броварі.

Нагадаємо, що у Харкові відбулося перейменування станцій метро.

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