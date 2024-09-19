У Раді заявили про недостатню якість мобілізованих і пояснили причини

В Україні суттєво зросла кількість людей, які зараз мобілізуються, проте якість військовослужбовців не є достатньою для потреб ЗСУ.

Про це народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін сказав у інтерв′ю виданню "Українська правда".

"Кількість людей, які зараз мобілізуються, суттєво зросла, але якість військовослужбовців не є достатньою для потреб ЗСУ. Це пов'язано з двома причинами. По-перше, мобілізовують багато немолодих людей, а, по-друге, у нас все ще достатньо низький рівень підготовки", – розповів нардеп.

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Він пояснив, що з одного боку в України немає спроможності "перетравити" велику кількість мобілізованих, тому часто навчальний процес доводиться скорочувати. Це доводиться робити "навіть там, де навчання відбувається фахово. А фахово воно відбувається далеко не скрізь".

Рахманін також висловився щодо питання повернення українських чоловіків з-за кордону. За його словами, в ЗСУ не вірять, що цих людей вдасться залучити до війська.

"Я спілкувався з представниками Генерального штабу, і вони не дуже розраховують на цих людей. Вони не вірять у те, що їх вдасться залучити до Збройних сил, навіть якщо буде ухвалено якесь політичне рішення. Я думаю, що на сьогодні це більше розмови, ніж реальна перспектива", – сказав член безпекового комітету парламенту.

Він додав, що всі охочі захищати Україну вже приїхали з-за кордону. Решта не приїдуть та знайдуть можливість ухилитися від цього.

"Можливо, треба змінювати точку зору цих людей за допомогою якоїсь спеціальної комунікації. Я не дуже в це вірю, але, можливо, для цього треба використовувати діаспору, дипломатів, політиків інших країн, які нам співчувають, які нам допомагають", – припустив нардеп.

До слова, напередодні про недостатню підготовку мобілізованих заявила нардепка Мар’яна Безугла. За її словами, навчальні центри "не хочуть заповнити реальним змістом" 45 днів підготовки, "а потім наші люди гинуть ненавченими або ж тікають через страх".

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