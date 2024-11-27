У Раді заявили, що наразі зниження мобілізаційного віку розглядатись не буде

Росія нарощує мобілізацію за рахунок великих виплат та списання кредитів, тому Україна не може піти на зниження мобілізаційного віку.

У Верховній Раді наразі не планують розглядати законопроєкт, який знизить верхню межу віку для мобілізації чоловіків з 60 років до 55.

Про це заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "слуги народу" Федір Веніславський, інформує "Українське радіо".

Він заявив що наразі складно говорити щодо законодавчих ініціатив, які призведуть до зменшення кількості громадян, які можуть бути мобілізованими.

Веніславський заявив, що ворог навпаки нарощує мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, а також шляхом списання заборгованостей по кредитах. Все це робить Росі для збільшення чисельності власної армії.

"Тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні", - наголосив нардеп.

Він додав, що "немає підстав" говорити, що законопроєкт розглянуть найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виїзд за кордон можуть не дозволити навіть після скасування воєнного стану.

Крім того, ми раніше інформували, що до Ради внесли законопроєкт про демобілізацію військових віком до 25 років.

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