У Раді заявили, що невдовзі ТЦК отримають дані про чоловіків з державних реєстрів

Законодавча база вже створена і питання залишаються лише "до конкретних виконавців".

У Верховній Раді заявили, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) через кілька місяців отримають дані про чоловіків віком від 17-60 років, які вказуються у різних державних реєстрах.

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Про це в етері телемарафону заявила заступниця голови Комітету парламенту з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

Вона заявила, що протягом кількох місяців "цей процес стане ефективним".

"Бо ми робимо інформаційною, електронною нашу військову частину. Ми робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва", - сказала Мошенець.

Крім того, представниця "Слугам народу" заявила, що законодавча база вже створена і питання залишаються лише "до конкретних виконавців".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "рознесли" законопроєкт про відповідальність за неявку за повісткою або на медогляд.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський розкритикував Раду через затягування нового закону про мобілізацію.

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