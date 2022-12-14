У Раді збирають підписи за позбавлення мандатів депутатів-вихідців з ОПЗЖ

У Верховній Раді розпочали збір підписів за позбавлення повноважень народних депутатів представників забороненої партії "ОПЗЖ".

Верховна Рада збирає підписи за позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Наразі свої автографи поставили вже близько 50 нардепів.

Про це повідомляє ГО "Рух Чесно" у телеграмі.

За словами народного депутата Олега Дунди, він отримав формальну відмову від спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів від заборонених партій.

У своїй відповіді Стефанчук мотивує відмову тим, що через воєнний стан "робота впродовж сьомої і восьмої сесій триває у режимі єдиних пленарних засідань".

Нагадаємо, 14 квітня 2022 року у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Згодом президент України Володимир Зеленський направив запит до голови парламенту щодо можливості позбавлення мандатів депутатів партії "Опозиційна платформа - За життя".

Читайте також: