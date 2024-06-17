У Раді здивували, хто блокує законопроєкт про економічне бронювання

Одним із противником запровадження в Україні економічного бронювання є Генеральний штаб, бо військове керівництво переживає, щоб це "не вплинуло на процес мобілізації".

Про це розповів народний депутат від Слуги народу, голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю Radio NV.

Він наголосив, що його персональне спілкування з керівництвом Генштабу "дуже конструктивне".

"І ми саме для цього встановлюємо певні обмеження. По-перше, сама цифра обмежує. Мені дуже багато різних бізнесів закидає, що це занадто велика цифра - 20 тисяч гривень за одну особу. Але, з іншого боку, є такі самі підприємства або навіть військові, які кажуть, що це занадто маленька цифра", - сказав він.

На його думку, народні депутати зараз у таких умовах, "коли не знайдемо цифри, яка всіх влаштує".

"Тому відштовхувалися від мінімальної заробітної плати військовослужбовця, мобілізованого, який не виконує бойових розпоряджень - це 20 тисяч 100 гривень. Для того, щоб мати можливість сказати, що справді одна заброньована особа, один заброньований спеціаліст буквально є джерелом грошового забезпечення однієї мобілізованої особи", - пояснив Наталуха.

Однак перше і основне джерело спротиву - це "тіньове бронювання", наголосив нардеп.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки розповіли, яким компаніям можуть відмовити у бронюванні працівників.

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