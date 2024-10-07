У Раді зробили нову заяву щодо зниження мобілізаційного віку до 20 років

До безпекового комітету парламенту надходять сигнали від ЗСУ про те, що для ретельного виконання бойових завдань потрібні люди "з іншою фізичною підготовкою".

Питання зниження мобілізаційного віку до 20 років немає на порядку денному ані Верховної Ради, ані Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

Про це нардеп, член оборонного комітету Вадим Івченко заявив у ефірі "Громадського радіо".

Політик повідомив, що від ЗСУ є сигнали про те, що для ретельного виконання бойових завдань потрібні люди "з іншою фізичною підготовкою". Тому що людям віком 47-50 років важкувато виконувати деякі бойові завдання, про які просять командири бригад.

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"Це є сигнали тільки до нас, до Комітету нацбезпеки і оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються в Верховній Раді України", – зазначив Івченко.

Він додав, що краще фізично підготовані люди не мають сидіти в тилу, робити друкарську чи бюрократичну роботу у штабах, ТЦК. Натомість вони мають виконувати реально бойові завдання.

"Ті люди, які поранені, проходять реабілітацію, фізично нездатні, але можуть виконувати іншу роботу – мають виконувати іншу роботу. Тоді, коли суспільство побачить лад у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про більш фахову мобілізацію. Ми ж говорили, що мобілізація має бути не так, що "всіх підряд хапати", а – лише тих, хто буде виконувати у певних частинах завдання", – розповів народний депутат.

Він також повідомив, що за останній рік мобілізація кількісно покращилась, але недостатньо. Так, вдається лише закривати втрати у бригадах. Але мобілізованих аж ніяк не достатньо для створення нових бригад або підсилення, щоб була відповідна ротація.

Нагадаємо, раніше секретар комітету ВР з національної безпеки Роман Костенко вислови думку, що мобілізаційний вік в Україні має бути від 20 років. Адже у війську бракує молодих людей.

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