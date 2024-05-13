У Раді зробили жорстку заяву щодо присутності представників країн ЄС на "інавгурації" Путіна

Присутність представників деяких держав Європейського Союзу на "інавгурації" Володимира Путіна є нехтуванням демократичними цінностями.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі "Укрінформу".

"Кожна країна завжди вирішує самостійно, чи буде присутній їх лідер чи представник на інавгурації того чи іншого глави держави. У випадку з так званою інавгурацією Путіна високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зробив відповідну заяву, де не рекомендував лідерам європейських країн та їхнім представникам відвідувати цю подію. І це дуже показово для нас", – сказав депутат.

Мережко також нагадав про ухвалену Європейським парламентом резолюцію, в якій визнаються нелегітимними так звані вибори президента в РФ. На думку Мережка, лідери країн Європи, які проголосували за цю резолюцію, мали б її дотримуватися.

"На інавгурації були присутні представники Угорщини та Словаччини, у яких політика, на жаль, не європейська. На мою думку, в принципових питаннях вони нехтують саме цінностями демократії, намагаються зруйнувати солідарність насамперед", – заявив голова парламентського комітету.

За словами депутата, присутність представників європейських держав на "інавгурації" Путіна "не є нормальними" з погляду міжнародного права і моралі.

"Коли вони їдуть вітати воєнного злочинця, який здійснює геноцид, і беруть участь у таких пропагандистських акціях, то вони таким чином дискредитують свою країну", – наголосив парламентарій.

Водночас політик зауважив, що для нього було великим здивуванням присутність представника Франції на "інавгурації" Путіна.

"Це дивна позиція. Може скластися враження, що Франція не поводиться достатньо послідовно. Тобто, в один день президент Макрон робить дуже правильні заяви про можливість того, що і французькі війська, і війська НАТО можуть бути на території України, а потім їх представник приїжджає на це пропагандистське шоу... Вони почали якимось чином намагатись пояснити такі свої дії, але цей символічний політичний жест вже зроблено, і це погано для іміджу Франції. Особисто я не зрозумів цього", – сказав Мережко.

Нагадаємо, п'ята "інавгурація" Путіна відбулася 7 травня. На царемонії були присутні представники шести країн-членів ЄС: Франції, Угорщини, Словаччини, Мальти, Кіпру та Греції.

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