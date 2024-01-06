До Ради внесли постанову про зняття Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету

Мар'яну Безуглу можуть офіційно відкликати з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки.

До Верховної ради України внесли постанову про відкликання нардепа Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це стало відомо з постанови №10391.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. Серед ініціаторів постанови члени Комітету з нацбезпеки, зокрема, і його очільник - нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.

У проєкті постанови та пояснювальній записці йдеться, що Безуглу хочуть відкликати з посади заступниці голови оборонного комітету через "обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків".

Нагадаємо, народну депутатку від партії "Слуга народу" Мар’яну Безуглу 5 січня відкликали з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з національної безпеки.

Скандали навколо Мар'яни Безуглої

Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань і неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

Зокрема, раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.

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