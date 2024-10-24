У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію військових віком до 25 років

Їх пропонують звільняти з військової служби в запас, якщо вони не висловлять бажання продовжувати військову службу.

У Верховній Раді пропонують звільнити в запас чоловіків віком 18-25 років, які мали статус "обмежено придатний" і яких мобілізували до армії під час дії воєнного стану.

Про реєстрацію відповідного законопроєкту №12147 повідомили на сайті Верховної Ради.

Закон стосується чоловіків, які перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку.

Їх пропонують звільняти з військової служби в запас, якщо вони не висловлять бажання продовжувати військову службу.

“Прийняття проекту Закону забезпечить рівність всіх військовозобов’язаних, які не досягли 25-річного віку на добровільне перебування на військовій службі під час мобілізації”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту за підписом одного із його ініціаторів, народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Микиші, який входить до міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке очолює колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Станом на 24 жовтня цей законопроєкт направили на розгляд комітету.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада схвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

Нові правила мобілізації юнаків до 25 років

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