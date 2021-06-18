У Рахунковій платі розповіли, у скільки обходиться державі одна вакцина від коронавірусу

МОЗ вже витратило на вакцинацію 7,9 млрд грн, ще 2,6 млрд грн залишаються невикористаними.

Міністерство охорони здоров’я до кінця червня цього року має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу.

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Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Він зазначив, що середня вартість однієї вакцини обходиться державі у майже 276 грн.

"До кінця червня МОЗ має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19. За ці кошти планується закупити 38 млн доз вакцин. Середня вартість вакцини з усіма розхідними матеріалами, закладена в бюджеті, - майже 276 грн. На сьогодні за бюджетною програмою уже сплачено 7,9 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн на початку червня", - сказав Валерій Пацкан.

Він додав, що з цих коштів 7,8 млрд грн сплачено за закупівлю вакцини, 41 млн грн – шприців, 3,8 млн грн – розчину та 18 млн грн - контейнерів для збору медичних відходів.

Нагадаємо, 16 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом та зокрема на закупівлю вакцин. Вже схвалили відповідний законопроєкт, щоб уникнути в подальшому проблем із фінансуванням.

Загалом в України є домовленості на поставки більш ніж 40 млн доз вже цього року. Частина цих поставок вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси.

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