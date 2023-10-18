У ракетах Х-101 і Shahed надалі знаходять іноземні компоненти: в ОП показали фото

Київ працює з партнерами, аби унеможливити це у майбутньому.

У ракетах Х-101 та дронах-камікадзе безпілотників Shahed-136, якими країна-агресорка Росія б'є по Україні, й надалі знаходять іноземні компоненти.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак та показав фото.

За його словами, українські експерти продовжують вивчати компоненти збитих ракет Х-101, а також дронів-камікадзе та "картограф".

"Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ", - заявив Єрмак.

У ракетах Х-101 в Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

У ракетах Х-101 в Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

У ракетах Х-101 в Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

У ракетах Х-101 в Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

У ракетах Х-101 в Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

До слова, у червні цього року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено в США.

Як повідомлялося, вже не вперше у російських ракетах і дронах знаходять іноземні деталі. Приміром, в одному дроні, збитому в Миколаєві у липні, виявили карбюратор однієї країни Заходу.

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