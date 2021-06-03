У рамках "Великого будівництва" буде збудовано майже 1000 об'єктів – Зеленський

Серед об'єктів, зокрема, школи, дитсадки, лікарні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом найближчих років у рамках програми “Велике будівництво” планують завершити майже тисячу об'єктів.

Про це він сказав на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, передає Інтерфакс-Україна.



"Майже 1000 об'єктів проєкту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що вирішальне значення в цьому питанні має тісний контакт центральної та регіональної влади.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що в 2021 році в рамках "Великого будівництва" в Україні буде побудовано і відновлено 6500 км доріг, 150 мостів і штучних споруд, а також 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних лікарняних відділень. Також в цьому році в рамках "Великого будівництва" стартувала окрема програма "Велика реставрація" з відновлення 150 об'єктів культурної та історичної спадщини.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання