У рамках "Великого будівництва" відремонтовано дорогу на одному з найвищих перевалів України

У рамках "Великого будівництва" відремонтовано дорогу на одному з найвищих перевалів України

На ділянці траси Р-21 Долина-Хуст поблизу Торунського перевалу фінішують ремонтні роботи.

Дорога, що проходить одним з найвищих в Україні перевалів, є важливою транспортною артерією для розвитку регіону, зокрема туризму.

Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автодоріг у Закарпатській області.

Торунський перевал розташований на висоті 941 м над рівнем моря. Дорогу там ремонтують в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Ремонтні роботи на такій місцевості ускладнюються великою кількістю мостових переходів та ділянок, де можливі зсувні процеси.

"Зокрема, від Торунського перевалу до Соймівського мосту провели ремонт 11 малих мостів. Аби захистити дорожнє полотно і від підземних вод, і від опадів, дорожники влаштовували підкюветний дренаж", - зазначили в автодорі.

На відтинках дороги поблизу сіл Майдан, Верхній Бистрий і Торунь підрядник оновив дорожнє покриття, встановив знаки, розширив тротуари до стандартної ширини 1 метр 20 см.

Паралельно дорожники доробляють з’їзди, а незабаром розпочнеться влаштування огородження. Для мандрівників лісівники облаштували зони відпочинку вздовж дороги.

Нагадаємо, в рамках "Великого будівництва" Президента Володимира Зеленського також стартувала реалізація проєкту "Мале Карпатське коло", що має на меті з’єднання новими дорогами державного кордону та курортів на території Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.