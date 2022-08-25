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У районі Антонівського мосту - вибухи та пожежа

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У районі Антонівського мосту - вибухи та пожежа

Фото: Getty Images

О 5-ій годині ранку у Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи.

Наразі в тому боці щось горить.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що для України принципово звільнити Херсон.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
58к
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