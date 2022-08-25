У районі Антонівського мосту - вибухи та пожежа

О 5-ій годині ранку у Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи.
Наразі в тому боці щось горить.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Нагадаємо, у Зеленського заявили, що для України принципово звільнити Херсон.
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