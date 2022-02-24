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У районі Краматорська ЗСУ знищили шостий російський літак

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У районі Краматорська ЗСУ знищили шостий російський літак

Associated Press

Українська армія захищає Україну.

У районі міста Краматорськ Збройні сили України знищили вже шостий літак російських окупантів. 

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. 

"В районі Краматорська знищено шостий літак РФ. Слідкуйте за оновленнями", - йдеться у повідомленні. 

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