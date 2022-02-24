У районі Краматорська ЗСУ знищили шостий російський літак

У районі Краматорська ЗСУ знищили шостий російський літак

Українська армія захищає Україну.

У районі міста Краматорськ Збройні сили України знищили вже шостий літак російських окупантів.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"В районі Краматорська знищено шостий літак РФ. Слідкуйте за оновленнями", - йдеться у повідомленні.