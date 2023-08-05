У районі Кримського мосту пролунали вибухи - соцмережі

Близько півночі у ніч проти 5 серпня 2023 року у районі Кримського мосту пролунали звуки вибухів.

Повідомляється про мінімум три вибухи - стверджують очевидці у соцмережах.

Освітлення на ньому вимкнене - йдеться у повідомленнях у соціальних мережах, виїзди та заїзди перекрито.

Також поширюється відео, що нібито "бійці ВС РФ прямо зараз відражають атаку безпілотників на Кримському мосту".

Тим часом: у районі Кримського мосту стався вибух та почалася пожежа, заявив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.

А ось "радник голови" Криму Олег Крючков заявив, що не може підтвердити інформацію про вибухи. "Просимо не нагнітати. Працюють усі служби", - йдеться у повідомленні.

"Рух транспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомляється в оперативному Telegram-каналі про ситуацію на мосту. Про причини перекриття руху не йдеться" - пишуть рос"ЗМІ".

Людей нібито евакуюють, а для відбиття атаки піднято винищувачі - повідомляють колаборанти у Криму у соціальних мережах.

Російська пропаганда активно працює. "Три надводні дрони знищено в Керченській протоці", повідомив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов. "Масована атака з боку України продовжується", - додав він.

"Знищення ворожих надводних дронів і БПЛА просувається успішно", - наголосив Рогов.

Зазначимо, Керченський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями – на випадок нових спроб теракту. Проте використання таких загороджень з моря – ідея не нова.

Тим часом рос"ЗМІ" продовжують "заспокоювати" місцеве населення: "гучні звуки, які чули мешканці Керчі годину тому, до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух поновиться".

Військовий рух українців та кримських татар АТЕШ повідомляє, що військовослужбовці армії Росії в Криму в підвищеній готовності. Особливо Севастополь.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше визнав, що за підривом на Кримському мосту стоїть його спецслужба.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що підрив Кримського моста – найважливіше завдання для ЗСУ.

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