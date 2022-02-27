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У районі Прилук ЗСУ знищили танкову роту Росії з особистим складом – фото

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У районі Прилук ЗСУ знищили танкову роту Росії з особистим складом – фото

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Скільки вбитих загарбників, поки невідомо.

Українські військові в районі Прилук у Чернігівській області знищили танкову роту російських окупантів разом з особовим складом.

Про це повідомило оперативне командування "Північ"

"Одним із підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищено танкову роту армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом", - йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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