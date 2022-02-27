У районі Прилук ЗСУ знищили танкову роту Росії з особистим складом – фото

У районі Прилук ЗСУ знищили танкову роту Росії з особистим складом – фото

Скільки вбитих загарбників, поки невідомо.

Українські військові в районі Прилук у Чернігівській області знищили танкову роту російських окупантів разом з особовим складом.

Про це повідомило оперативне командування "Північ"

"Одним із підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищено танкову роту армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом", - йдеться в повідомленні.