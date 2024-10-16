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У районі Селидового ситуація залишається дуже важкою - воєнний оглядач

У районі Селидового ситуація залишається дуже важкою - воєнний оглядач

Обстріл Селідового Фото: Національна поліція України

У сезон дощів особливо слід відстежувати переміщення ворожої піхоти.

Поки що в районі Селидового ситуація залишається дуже важкою.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах. 

Це одна з тих ділянок, де ворог постійно тисне, не рахується з втратами та намагається регулярно вводити свіжі чи відновлені підрозділи до бою.

Їх наступ зараз тримається лише на постійному тиску, який забезпечує артилерія, авіація та піхота. 

У сезон дощів особливо слід відстежувати переміщення ворожої піхоти, бо під погану погоду можна добряче так накопичиться.

"Якби у нас були касетні боєприпаси у достатній кількості - перебіг подій вже міг би бути іншим. І водночас була б на якусь частку розв'язана проблема з м'ясними штурмами", - розмірковує оглядач. 

А так, зараз триває головна гра на виснаження - саме зараз.

"Бо потім годину не гратиме на боці ворога. Але й нам треба не посипатися. Ось у чому справа. Вірте в ЗСУ, досить уже скиглити! Донадьте хлопцям!", - зауважив він. 

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що армія РФ відбила територію на українському виступі в Курській області. Росіяни проводили наступальні операції в районі Крем'яного, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки, Фанасіївки та Плехового.

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