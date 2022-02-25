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У районі Трьохізбенки військові знищили російські танки: ворог відступив

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Прорвати оборону окупантам не вдалося.

Бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка. 

Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Зазначається, що українські воїни знищили два російські танки і один БМП. Ворог змушений був відступити. 

"Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам", -  йдеться у дописі. 

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії за чотирма напрямками. Йдеться про такі напрямки: Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС.

У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил українських військ. Станом на 07.00 ранку 25 лютого ситуація в Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.

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