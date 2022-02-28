У районі захопленої росіянами ЧАЕС зафіксували перевищення радіації в сім разів

Для населення поза зоною відчуження на поточний момент загрози немає.
Від 24 лютого Чорнобильська АЕС перебуває під контролем російських окупантів. Що там відбувається – невідомо. Але показники свідчать, що радіація там перевищена в сім разів.
Про це йдеться в повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження.
"Україна втратила контроль над системою АСКРО (автоматична система контролю радіаційної обстановки) два дні тому. Останні отримані дані свідчать про семикратне перевищення норм поглинутої дози на датчику поруч з об'єктамт зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка". Що свідчить про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність у них необхідної експертизи для захисту ядерних об'єктів", - ідеться в повідомленні.
У Держагенстві зазначили, що "російські військові виставили ультиматум, погрожуючи мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта ЧАЕС. Російські військові намагаються вивчати особливості цієї роботи і створюють фейки про "спільну охорону".
Державна інспекція ядерного регулювання України поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС унаслідок військового нападу.
"Аби уникнути санкцій, Росія готує сюжети про те, що там все під контролем та безпечно. Згідно з повідомленням ДІЯРУ, внаслідок нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, а саме сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС взяли під контроль збройні сили РФ ще 24 лютого. Звертаємо увагу міжнародних партнерів та організацій на намагання військ РФ захопити атомні електростанції в Україні та на їхнє намагання демонстративно нарощувати свою присутність та розташовувати техніку поблизу стратегічних об'єктів".
У Держагенстві запевнили, що "для населення поза зоною відчуження на поточний момент загрози немає".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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