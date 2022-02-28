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У районі захопленої росіянами ЧАЕС зафіксували перевищення радіації в сім разів

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У районі захопленої росіянами ЧАЕС зафіксували перевищення радіації в сім разів

YouTube/Міністерство Екології

Для населення поза зоною відчуження на поточний момент загрози немає.

Від 24 лютого Чорнобильська АЕС перебуває під контролем російських окупантів. Що там відбувається – невідомо. Але показники свідчать, що радіація там перевищена в сім разів.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Україна втратила контроль над системою АСКРО (автоматична система контролю радіаційної обстановки) два дні тому. Останні отримані дані свідчать про семикратне перевищення норм поглинутої дози на датчику поруч з об'єктамт зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка". Що свідчить про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність у них необхідної експертизи для захисту ядерних об'єктів", - ідеться в повідомленні.

У Держагенстві зазначили, що "російські військові виставили ультиматум, погрожуючи мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта ЧАЕС. Російські військові намагаються вивчати особливості цієї роботи і створюють фейки про "спільну охорону".

Державна інспекція ядерного регулювання України поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС унаслідок військового нападу.

"Аби уникнути санкцій, Росія готує сюжети про те, що там все під контролем та безпечно. Згідно з повідомленням ДІЯРУ, внаслідок нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, а саме сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС взяли під контроль збройні сили РФ ще 24 лютого. Звертаємо увагу міжнародних партнерів та організацій на намагання військ РФ захопити атомні електростанції в Україні та на їхнє намагання демонстративно нарощувати свою присутність та розташовувати техніку поблизу стратегічних об'єктів".

У Держагенстві запевнили, що "для населення поза зоною відчуження на поточний момент загрози немає".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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