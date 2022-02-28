У районі захопленої росіянами ЧАЕС зафіксували перевищення радіації в сім разів

У районі захопленої росіянами ЧАЕС зафіксували перевищення радіації в сім разів

Для населення поза зоною відчуження на поточний момент загрози немає.

Від 24 лютого Чорнобильська АЕС перебуває під контролем російських окупантів. Що там відбувається – невідомо. Але показники свідчать, що радіація там перевищена в сім разів.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Також читайте Збільшення радіації на ЧАЕС: відома причина та як себе убезпечити

"Україна втратила контроль над системою АСКРО (автоматична система контролю радіаційної обстановки) два дні тому. Останні отримані дані свідчать про семикратне перевищення норм поглинутої дози на датчику поруч з об'єктамт зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка". Що свідчить про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність у них необхідної експертизи для захисту ядерних об'єктів", - ідеться в повідомленні.

У Держагенстві зазначили, що "російські військові виставили ультиматум, погрожуючи мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта ЧАЕС. Російські військові намагаються вивчати особливості цієї роботи і створюють фейки про "спільну охорону".

Державна інспекція ядерного регулювання України поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС унаслідок військового нападу.

Також читайте У Мережі поширюють фейк про пожежу на ЧАЕС

"Аби уникнути санкцій, Росія готує сюжети про те, що там все під контролем та безпечно. Згідно з повідомленням ДІЯРУ, внаслідок нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, а саме сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), новий безпечний конфайнмент об'єкта "Укриття" та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС взяли під контроль збройні сили РФ ще 24 лютого. Звертаємо увагу міжнародних партнерів та організацій на намагання військ РФ захопити атомні електростанції в Україні та на їхнє намагання демонстративно нарощувати свою присутність та розташовувати техніку поблизу стратегічних об'єктів".

У Держагенстві запевнили, що "для населення поза зоною відчуження на поточний момент загрози немає".