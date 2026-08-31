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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У райвідділі поліції Рівного пролунав потужний вибух: є загиблий та поранені працівники — перші деталі

За даними місцевих ЗМІ, вибух відбувся в районі Пивзаводу, на вулиці Петра Могили. Наразі на місці інциденту працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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У райвідділі поліції Рівного пролунав потужний вибух: є загиблий та поранені працівники — перші деталі

У понеділок, 31 серпня, в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному пролунав вибух, внаслідок чого загинув поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За інформацією правоохоронців, станом на 16:35 відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення.

На місці працюють усі екстрені служби.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Інші деталі інциденту поки невідомі.

За даними місцевих ЗМІ, вибух відбувся в районі Пивзаводу, на вулиці Петра Могили. На місці вибуху працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Ракетний удар РФ по забігу на Харківщині забрав життя поліцейського — що відомо

Нагадаємо, війська Росії у Харківській області атакували балістичною ракетою учасників забігу у пам’ять про загиблих Героїв України. Загинуло троє людей — серед них поліцейський.

Дружина загиблого на забігу поліцейського Олексія — Вікторія Загваздіна — звернулася до місцевої влади із закликом не проводити масові заходи під час війни.

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