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У понеділок, 31 серпня, в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному пролунав вибух, внаслідок чого загинув поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

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За інформацією правоохоронців, станом на 16:35 відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення.

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На місці працюють усі екстрені служби.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Інші деталі інциденту поки невідомі.

За даними місцевих ЗМІ, вибух відбувся в районі Пивзаводу, на вулиці Петра Могили. На місці вибуху працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Ракетний удар РФ по забігу на Харківщині забрав життя поліцейського — що відомо

Нагадаємо, війська Росії у Харківській області атакували балістичною ракетою учасників забігу у пам’ять про загиблих Героїв України. Загинуло троє людей — серед них поліцейський.

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Дружина загиблого на забігу поліцейського Олексія — Вікторія Загваздіна — звернулася до місцевої влади із закликом не проводити масові заходи під час війни.

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