У разі дефіциту електроенергії Україна запросить аварійну допомогу країн Європи

Віялові відключення електроенергії не пов'язані з дефіцитом потужності в енергетичній системі.

У разі нестачі електроенергії в Україні держава розпочне її імпорт. Також є можливість запросити аварійну допомогу країн Європи, з якими Україна тепер має єдину енергосистему. Поки, станом на 11 жовтня, такої потреби немає.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Віялові відключення електроенергії, за словами Шмигаля, не пов'язані з дефіцитом потужності в енергосистемі – відключення, потрібні для ремонту інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.

"Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов'язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Наразі немає потреби ні в аварійній допомозі з боку європейських країн, ні в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби у нас є", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також закликав українців знову скоротити використання електроприладів у години пікового навантаження (з 17:00 до 23:00).

За словами Шмигаля, у цей час не слід вмикати енергоємні прилади:

електроплити та духовки;

електрочайники, кавоварки та мікрохвильові печі;

електроінструменти;

обігрівачі та кондиціонери;

пральні та посудомийні машини, праски.

Напередодні, 10 жовтня, у Львові внаслідок вибуху було тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, не працювала третина світлофорів.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав анонсовану в РФ "церемонію входження" захоплених українських територій до складу Росії "фрик-шоу".

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