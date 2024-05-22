Що загрожує військовозобов'язаним за несвоєчасне оновлення даних: юрист дав відповідь

Юрист Антон Ревенко пояснив, що у разі несплати штрафу майно ухилянтів піде з аукціона.

Окрім штрафу від 17 тисяч гривень за несвоєчасне оновлення даних, військовозобов'язаному також доведеться сплатити і виконавчі збори.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів юрист у військовій темі та мобілізації Антон Ревенко.

"Якщо ухилянт не сплатить штраф, то його майно продадуть просто з аукціона... Здійснюється опис, у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. І якщо боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад, квартири, то накладається арешт на це майно, і особа не може нічого з цим робити", – каже юрист.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android);

у ЦНАПі;

у ТЦК та СП.

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