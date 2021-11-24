У разі проведення парламентських виборів до Ради пройшло б шість партій, лідер незмінний - опитування

У разі проведення парламентських виборів до Ради пройшло б шість партій, лідер незмінний - опитування

На другому місці - партія "Європейська солідарність", лідером якої є експрезидент Порошенко.

Провладна партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій серед українців у разі проведення парламентських виборів. За цю політичну силу готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведенного 11-17 листопада 2021 року.

Варто зазначити, що такі цифри дещо вищі за попередній період, коли рівень підтримки "слуг" складав 18% (згідно з результатами опитування групи "Рейтинг", проведенного 10-13 листопада). Водночас порівняно з жовтневим рейтингом Центру Разумкова рівень підтримки "СН" суттєво не змінився.

На другому місці серед симпатій і довіри - партія "Європейська солідарність", за яку готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних. За партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 9% і 13%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 9%, за "Партію Дмитра Разумкова" — відповідно 5% і 7%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%.

Інші партії наразі не проходять до Ради, оскільки мають підтримку меншу за прохідний бар'єр у 5%. Так за партію "Українська стратегія Гройсмана" готові проголосувати 3% і 4%, за партію "Наші" — відповідно 3% і 4%, за ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, "Партію Сергія Притули" — відповідно 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%, "Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців.

Також у дослідженні зазначається, що порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" (з 10% до 12% серед усіх опитаних) та ВО "Свобода" (з 1% до 2%). Рівень електоральної підтримки інших політичних партій не змінився на статистично значущому рівні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.