У разі успіху в Кураховому ворог кине вільні ресурси для оточення наших сил – військовий

Якщо ворог матиме успіх у Кураховому, він кине вільні сили для оточення наших сил. Зараз окупанти посилено штурмують Романівку та Іллінку.

Про це повідомив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"В Романівку ворог залітає на БТР, викидає мʼясо і відходить, в Іллінці штурмують переважно сили піхоти, застосовуючи лобові штурми проти наших позицій", - пояснив він.

Певна доцільність утримання цих позицій є, констатував військовий, але до певного моменту.

"У разі успіху в Курахове, ворог кине вільні сили для оточення наших сил. Також треба звернути увагу на те, що зараз погана погода, яка обмежує пересування польовими дорогам", - завершив Бунятов.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби окупували населений пункт Берестки, що на Донеччині. Крім того, аналітики повідомили, що ворог просунувся також в районі кількох інших населених пунктів.

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