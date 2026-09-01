У РДК заявили про викрадення заступника командира: що відомо про зникнення Степана Каплунова

Нагородження Степана Каплунова / Фото: РДК

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Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Сил оборони України (РДК) Олександр Фортуна повідомив про викрадення заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова. Інцидент стався кілька днів тому у дворі його власного будинку.

Про це йдеться у повідомленні РДК у Telegram.

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За словами Фортуни, командування підрозділу одразу після отримання інформації звернулося за роз’ясненнями до ГУР, СБУ та ДБР, однак наразі не отримало відповіді щодо його місцеперебування або офіційних звинувачень.

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До справи залучено адвокатів та омбудсменів.

Наводимо текст заяви начальника штабу РДК Олександра Фортуни:

«Кілька днів тому заступника Командира РДК із бойової роботи Степана Каплунова викрали невідомі у дворі власного будинку. Як тільки нам стало відомо про його викрадення, ми одразу підняли тривогу й звернулися до ГУР, СБУ та ДБР.

Досі ми не отримали жодної виразної інформації ні про місцеперебування Степана, ні про висунуті йому звинувачення!

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Ми повністю включені в ситуацію й уважно стежимо за всім, що відбувається. Омбудсменів проінформовано, адвокатські запити розіслано.

Буквально місяць тому Степана нагородили, а тепер його затримали.

Якщо Україна — правова держава, а не територія, що скочується в беззаконня та тотальний свавілля силовиків, як, наприклад, Російська Федерація, подібне просто неприпустимо!»

Нагадаємо, раніше українська розвідка пошила в дурні росіян, інсценувавши вбивство командира РДК Дениса Капустіна.

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