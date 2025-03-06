У реаліті-шоу "Найкраща оселя" переміг перший в Україні будинок, надрукований на 3D принтері: як він виглядає та скільки коштує

На телеканалі ТЕТ стартував новий сезон реаліті-шоу "Найкраща оселя” – першого на українському телебаченні проєкту про змагання унікальних домівок. Переможцями одного з прем’єрних випусків стала родина Березових з Ірпеня, яка втратила дім під час окупації Київщини. Сім’я виїхала з міста 4 березня 2022 року, а вже наступного дня росіяни знищили їхній будинок трьома прямими влучаннями.

У серпні 2023 року благодійники вирішили повернути родині відчуття дому та створити для них найкращу оселю – перший в Україні будинок, надрукований за технологією 3D друку.

Це напівкруглий будинок, створений інженерами та 5-метровим принтером, а не руками будівельників. Його стіни товщиною 60 см і складаються з двох камер, в одній з яких утеплювач пінополіуретан, а в іншій – ребро жорсткості. Зведені вони всього за 58 мотогодин.

"Такі будинки будуються з тих самих матеріалів, що й більшість класичних будинків. Бетонна суміш завантажується у принтер, з якого згідно технічного завдання виходить бетон. Головною перевагою такого підходу до будівництва є, безперечно, швидкість монтажу”, – наголосив порадник реаліті-шоу "Найкраща оселя” Олександр Кєвшин.

Друк одного квадратного метра такого дому коштує орієнтовно 700 доларів, а вся конструкція площею 130 метрів квадратних – 91 тисячу доларів.

Цікаво, що стеля дому Березових створена зі звичайної монолітної плити, яку пошліфували та вкрили лаком, а ванна кімната абсолютно кругла. Особливістю їхньої кухні-студії є відпустність вікон і наявність рекуператорів – сучасної вентиляційної системи.

"Система рекуперації – це дуже класна штука, тому що вікна у вітальні не відкриваються, вони йдуть як стіна. Рекуператори за рахунок фільтрації дають повітрю з вулиці потрапити в будинок”, – прокоментувала переможниця проєкту від ТЕТ Аліна.

У її друкованому будинку продумали безпекову кімнату, де порожнину між стінами залили важким бетоном, створивши монолітну капсулу. У цій кімнаті встановлене стійке до вибухів вікно, як у парижському Луврі.

"Такий тип вікон існує досить давно. Використовується він у музеях для захисту експонатів, а також у житловому будівництві в гарячих точках. В Ізраїлі в кожному багатоквартирному будинку є така капсула – кімната, зроблена з потовщених бетонних стін і саме з таким типом вікон”, – зазначив порадник Олександр Кєвшин.

Дім Березових поєднує безліч сучасних технологій і доводить, що попри всі виклики Україна багата унікальними будівельними технологіями та дизайнерськими рішеннями. Ще більше неймовірних домівок українців відкривайте для себе щосуботи, о 10:00, з проєктом "Найкраща оселя” на телеканалі ТЕТ.